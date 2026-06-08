フィリピン付近で発生した地震の影響で、新たに日南市油津で10センチの津波を観測しました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）気象庁によりますと、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震の影響で、午後2時55分に日南市油津で、10センチの津波を新たに観測しました。午後2時28分には南大隅町大泊で微弱な津波を新たに観測しました。また、午後2時12分には串本町袋港で20センチの津