お笑いコンビ・いぬの有馬徹が７日、Ｘを更新。３日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」での「３０−１グランプリ」に出場するも、そのネタに母親が激怒ＬＩＮＥを寄越したことを報告した。毎年恒例、３０秒ネタを披露する「３０−１グランプリ」は、今年はエントリー数９３１組で厳正なる審査の結果４０組が本戦に出場。その中の１組が「いぬ」。Ｃブロックに登場し、「戦いに集中し過ぎて顔の近さはどうでもよくな