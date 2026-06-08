FIFAワールドカップ2026に出場するイラク代表のFWアイメン・フセインが、アメリカ入国管理局で長時間の尋問を受けていたようだ。7日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。アジア予選を勝ち抜くことができなかったものの、大陸間プレーオフでボリビア代表を下し、10大会ぶり2度目のワールドカップ出場を決めたイラク代表。エースストライカーのフセインは国際Aマッチ通算90試合出場32ゴール8アシストという成