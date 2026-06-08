フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が、近影をアップした。８日までにインスタグラムを更新し、「５月に日本に帰った際に、髪の毛メンテナンス」と日本で髪を整えたことを明かした村主さん。「＃レイヤーカットロングヘア」とつづり、毛先にボリュームを持たせた華やかなヘアスタイルを披露した。ラインの美しさが際立つ横顔に、フォロワーは「いつまでも妖艶さを失わない村主さん、素敵です」