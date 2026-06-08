ブライトンのCEO（最高経営責任者兼副会長）を務めるポール・バーバー氏が、オランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケに対するトッテナム・ホットスパーからの2度目のオファーも拒否したことを明かした。7日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在26歳のファン・ヘッケは配球力にも優れたセンターバック（CB）で、母国のNACブレダでプロデビューを飾った。2020年夏にブライトンへ加入すると、ヘーレンフェ