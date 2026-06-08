海外とのモノやサービスの取引状況などを示す4月の経常収支は15カ月連続の黒字で、この時期として過去最大となりました。【映像】4月の経常収支 15カ月連続の黒字国際収支速報によりますと、4月の経常収支は3兆9078億円の黒字でした。前の年より6割以上伸び、比較可能な1985年以降、この時期では過去最大です。金融業や総合商社などで海外子会社からの配当金の受取りが増えたことなどから、第一次所得収支の黒字はこの時期