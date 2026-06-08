安保関連3文書改定に関する有識者会議出席のため、首相官邸に入る座長の佐々江賢一郎元外務事務次官＝8日午後政府は8日、国家安全保障戦略など安保関連3文書改定に関する有識者会議を首相官邸で開いた。テーマは外交力と防衛力。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた同志国連携や、サイバー・宇宙といった領域を含む防衛力強化について意見交換する見通しだ。有識者会議は秋ご