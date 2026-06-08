バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の折茂武彦社長と横田陽ＣＥＯが８日、北海道庁を表敬訪問し、シーズン終了を報告した。日本代表のＳＧ富永啓生ら大物を獲得して迎えた２０２５―２６シーズン。新記録となるホーム１３連勝を達成するなど白星を積み重ね、Ｂリーグ創設後１０シーズン目で初の勝ち越しを決めた。外国籍選手の相次ぐ負傷で終盤にかけて失速したが、３７勝２３敗で６割超の勝率を記録。目標としていたＣ