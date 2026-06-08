「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票の中間発表が8日にあり、先発投手部門の高橋遥人投手（30）、捕手部門の坂本誠志郎捕手（32）が1位から陥落した。先発部門はヤクルト・山野が917票差でトップに浮上。捕手部門はヤクルト・古賀が8004票差で1位。首位争いを演じるヤクルトのバッテリーに逆転された。高橋は9年目で初の開幕ローテーション入りを果たすと、自身初登板と