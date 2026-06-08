「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）天候不良のため午後３時半に中止が発表された。前日７日も降雨中止となり、予備日だった８日にゲームが組み込まれていた。この日の入場券は７日午後９時からインターネットで販売開始後、即完売で満員の予定だった。阪神は台風６号の影響で中止になった２日の西武戦（甲子園）が、すでに１６日に組み込まれている。