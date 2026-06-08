週明け８日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２５６３円５２銭（３・８５％）安の６万４０２４円６０銭だった。３営業日連続で下落し、下げ幅は過去５番目の大きさとなった。米国の利上げ観測が高まったことで、将来の利益拡大への期待で買われてきた半導体関連銘柄が軒並み売られた。前週末５日に発表された米雇用統計が市場予想を上回る好調な内容だったことを受け、５日の米国市場では米連邦準備