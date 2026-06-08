日本代表は7日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ最終日を迎え、森保一監督が事前キャンプの総括会見を行った。メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、明日8日にチームベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動する。オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り一週間、日本代表はナッシュビルで準備を本格化させる。そのナッシュビルからは南野拓実が“メンター”として合流。森保ジ