日本テレビを3月末で退社したフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。イメチェン画像をアップした。岩田は「髪色を暗くしました」とつづり、以前の明るい髪色から落ち着いた雰囲気にイメージチェンジした写真を投稿した。岩田は4月23日に放送された、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演。前髪をぱっつんに切って大胆にイメチェンする企画「前髪ぱっつんチェンジ」に挑んだ。ブ