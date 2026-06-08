イメージキャラクターを務める福留光帆（２２）が８日、ボートレース尼崎でオープニングセレモニー、トークショーで大会を盛り上げた。この日、Ｇ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が開幕。３大会連続でイメージキャラクターを務める福留はオープニングセレモニーで開会宣言、花束贈呈で登場。「大会期間中は天候が安定しません。気温も高くなりそうなので体調には気をつけて頑張ってく