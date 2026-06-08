6月に入り、全国的に不安定な天候が続いています。先週に続き今週も日本各地で大雨や冠水、土砂災害などへの注意が必要な状況です。少しでも不安を感じたら早めに備えることが大切ですね。近くのコンビニなど上手に利用して、フードやドリンクなどもしっかり準備しましょう。2026年6月の新商品5選まとめ(6月9日〜6月15日)ファミリーマート2026年6月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新