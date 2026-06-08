「和食さと」は、2026年6月11日から夏限定で「白桃デザート」を販売する。とろけるような食感とジューシーな甘さの「白桃」に、香り高く爽やかな味わいの「アールグレイ」を組み合わせた。【夏限定の白桃デザートやかき氷の画像はこちら】〈白桃デザート 一覧〉※白桃はコンポートに加工したものを使用している。◆白桃と紅茶のパフェ 899円(税込988円)とろける食感と、みずみずしく豊かな甘みが美味しい「白桃」に、香り高いアー