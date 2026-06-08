【モデルプレス＝2026/06/08】女優の木村文乃が6月7日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開し反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「健康的なごはん」子どもへの豪華和食メニュー◆木村文乃、第1子への愛情たっぷりごはん木村は「チビうさごはん」とつづり、テーブルに並べたこどもへの手作りごはんを投稿。タイの塩焼き、手羽中のりしお焼き、大根のおみそ汁、白胡麻ごはんなど豪華な和食メニューを披露した。木村は「