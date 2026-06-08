大塚製薬は6月5日、国立環境研究所や環境再生保全機構、民間企業・団体と「熱中症対策産官学連携コンソーシアム」を設立した。研究機関の科学的知見、行政のネットワーク、企業が持つ商品、サービス、生活者との接点を組み合わせ、WBGT（暑さ指数）の活用や熱中症リスクの可視化、啓発活動などを進める。熱中症対策の一環として、大塚製薬のアイススラリーの取り組みなども紹介された気候変動に伴う猛暑の深刻化を背景に、熱中症対