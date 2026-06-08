岡山市役所 岡山市は8月に国立吉備青少年自然の家(岡山県吉備中央町)で開催するイベント「わくわく探検隊」に参加する小学生を19日まで募集しています。 このイベントは8月1日から3日までの2泊3日、子どもたちが自然の中で仲間と協力し合って「桃太郎」にちなんだウォークラリーの課題をクリアしたり、キャンプファイヤーや野外炊事などに挑戦したりするものです。 対象は岡山市在住の小学4年生から6