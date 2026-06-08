10年前、長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したスキーツアーバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われていたバス会社社長の男が期限までに上告せず、禁錮3年の刑が確定しました。禁錮3年の刑が確定したのは、バス会社社長の髙橋美作受刑者64歳です。事故は2016年1月、東京から来たスキーツアーバスが軽井沢町で道路脇に転落し、乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡したものです。一審の長野