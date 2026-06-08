【新華社平壌6月8日】朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長は8日正午ごろ、首都平壌の金日成（キム・イルソン）広場で習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席を迎え、盛大な歓迎式典を開いた。