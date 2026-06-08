サウナ×おいしい水！ブリタの体験型POPUP「BRITA ALIVE SPA」が、人気のサウナ施設「TOTOPA」にて6月30日まで開催中です。これは、ブランドキャンペーン「Own your thing.（自分らしく、水も自分のスタイルで）」を体現する企画で、サウナ・コラボメニュー・飲水体験を通じて、ブリタの水とサステナブルな水分補給を、心地よく日常に取り入れるライフスタイルを提案するもの。木の香りに包まれたながら、汗と日常の疲れを洗い流す