【新華社宜春6月8日】中国江西省宜春市の明月山風景区でこのほど、雨が上がって晴れ間が広がる中で息をのむほど美しい雲海が出現した。たなびく雲と霧の合間に連なる山々が見え隠れし、まるで水墨画のような風景が広がった。（陳旅）