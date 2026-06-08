NPB(日本野球機構)は8日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第11回中間発表を行いました。トップが入れ替わったのは遊撃手部門。日本ハム・水野達稀選手が楽天・村林一輝選手を約7000票差でかわし、第11回発表にして初の1位に浮上しています。トップ以外ではロッテ勢が前回から軒並みランクアップ。中継部門・鈴木昭汰投手、抑え部門・横山陸人投手、外野手部門・西川史礁選手が1つ順位を上げて2位