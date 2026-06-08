暑い季節の贈りものに、体も心もほっと温まるスープギフトはいかがでしょうか。Soup Stock Tokyoでは、2026年6月8日（月）よりサマーギフトの販売をスタート。夏に人気の冷たいスープをはじめ、フリーズドライスープやOkayu、レトルトカレーなど幅広いラインアップが揃います。大切な家族や友人、お世話になった方へ、思いやりの気持ちを込めた夏の贈りものとして注目したいシリー