タレントのユージさんが、自身のYouTubeチャンネル「ユージずチャンネル」で6月5日に動画を公開。所有する愛車・マイバッハ（メルセデス・マイバッハ GLS 600、2023年式）が当て逃げ被害に遭っていたことを明かしました。 【写真を見る】【 ユージ 】愛車マイバッハの「当て逃げ被害」を告白「見るたび落ち込む」助手席側の傷に1週間気づかず【 メルセデス・マイバッハGLS 6002023年式 】動画の中でユージさんは