前週末比2563円52銭安となった日経平均株価の終値を示すモニター＝8日午後、東京都港区の外為どっとコム週明け8日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急落した。終値は前週末比2563円52銭安の6万4024円60銭。下げ幅は今年2番目の大きさで、5月22日以来約2週間ぶりの安値水準となった。前週末の米国のハイテク株安を受け、人工知能（AI）や半導体関連銘柄への売りが膨らんだ。午前には一時3100円超下げて2週間ぶりに6万4