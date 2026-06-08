俳優の板垣李光人（24）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「『大空港 〜GATE24〜』現場叩き上げの税関職員、松山篤志役で出演いたします」と書き出した板垣。「主演は趣里さん、そして眞栄田郷敦さんともご一緒です」と紹介して7月期のテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）について言及した。「早いもので木曜ドラマは1年ぶり。7月スタートということで今年の夏も、よろしく