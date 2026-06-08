広島・床田寛樹投手（３１）が今季初の中５日で９日・西武戦（ベルーナ）で先発する。前回３日・日本ハム戦（マツダ）では６回７安打１失点で３勝目をマーク。球数８９球で降板したこともあり、「もしかしたら（中５日が）あるかなくらいは思っていた」と心の準備はできていた。西武戦は２３年から３年連続勝利中と好相性。「結構投げているイメージはある。ホームランバッターが多いと思うんで、その前にランナーをためないよ