2028年度から、都立高校でAI活用した新しい教育のスタイルへ。東京都教育委員会は、2028年度から新宿高校、国分寺高校、駒場高校の都立高3校で、AIを活用し、デジタルとリアルの学びを組み合わせた新たな教育のスタイルを導入する。進学ニーズの多様化に対応するために実施され、2028年度に入学する1年生からこの新しいプログラムで学ぶことが可能になる。プログラムの中身では、生成AIやデータサイエンスを学べるデジタル教材の活