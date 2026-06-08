「超ちいさなボディ」がイイスズキの電動コンセプトモデル「e-VanVan（eバンバン）」が披露され、2017年に終了した「バンバン200」以来、8年ぶりの名称復活となり、注目を集めています。独特のスタイルを持つこのモデルに、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。スズキが「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて公開した電動コンセプト「e-VanVan（eバンバン）」は、1970年代の「バンバン」シリーズの雰囲気