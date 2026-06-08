乃木坂46が、5期生 一ノ瀬美空が初めてセンターを務める42ndシングル『是非に及ばず』の最新ビジュアルを公開した。 （関連：坂道グループの“期別曲”が示すものとは？乃木坂46、櫻坂46、日向坂46……新期生楽曲に見るアイデンティティ） 同ビジュアルは、7月22日にリリースされる同シングルの選抜メンバー18名によるもの。一ノ瀬が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4