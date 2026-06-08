WEリーグのINAC神戸レオネッサは６月８日、クラブの運営会社アイナックフットボールクラブ株式会社の代表取締役社長として、同15日付けで阿部浩之氏の就任を発表した。「まず初めにWEリーグを牽引している歴史あるクラブの一員になれることに感謝しています」クラブの公式サイトを通じて、新社長がコメント。「そして、INAC神戸の「神戸から世界へ」「世界から神戸へ」のビジョンと「女子サッカー文化都市KOBE」を目指して、「