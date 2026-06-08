安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長と副議長はきょう、与野党に対してとりまとめ案を提示し、各党から意見を聞きます。【映像】安定的な皇位継承めぐり とりまとめ案提示へ「立法府の総意」のとりまとめ案では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧宮家の男系男子を養子に迎える案について「いずれも了とし、法制化を求める」としています。ただ、結婚した女性皇族が皇室に残る案では与野党で意見がわかれている配偶者