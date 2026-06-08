フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。第1子出産時を振り返った。2020年、コロナ禍真っ只中で第1子長男を出産した川田は「なかなかでしたね〜。凄いピリピリしてる時でした」と世相を回顧。「今思うとつらかったです。友達に会えないし、母親が生まれた直後の息子を見に来ることもできなかったので。東京から大阪の移動ができなかったので。ほんと