イギリス、ドイツ、フランスの首脳はウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領との直接協議の提案を支持する方針を示しました。【映像】握手を交わすゼレンスキー大統領らゼレンスキー大統領は7日、イギリスを訪問しスターマー首相、ドイツのメルツ首相、フランスのマクロン大統領と会談しました。声明によりますと首脳らはプーチン大統領に「即時かつ完全な停戦」を求める一方、迎撃ミサイルの生産拡大や、