プロ野球の榊原コミッショナーは8日、前日7日に行われた交流戦のDeNA―ソフトバンク戦（横浜）で、遅延行為により退場処分を受けたDeNAの相川監督に、厳重注意と制裁金10万円を科した。退場処分となったのはDeNAの延長11回の攻撃。2死一塁の場面で宮崎が空振り三振に倒れたが、この際にバットがソフトバンクの捕手・海野のミットに当たったとして、宮崎は打撃妨害をアピールした。ベンチを出た相川監督も雨の中、審判団に説