タレントの川崎希が8日に自身のアメブロを更新。次女の離乳食ストック作りに奮闘したことを明かした。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「グーちゃんの離乳食ストック作り中」と切り出し、次女のためににんじんやかぼちゃ、5倍粥などを用意している様子を写真とともに報告。「たくさん出来たから冷凍するよん」とつづった。続けて「料理本当〜に苦手だから手際わるくて時間がかかる〜」と苦戦