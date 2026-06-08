OPEC＝石油輸出国機構にロシアなどを加えた有志7カ国が会合を開き、来月も原油の生産枠を増産することで合意しました。【映像】OPECプラス有志7カ国が原油増産で合意OPECにロシアなどを加えた「OPECプラス」の有志7カ国は7日、オンラインで会合を開きました。会合では7月の方針が議論され、生産枠を1日あたり18万8000バレルに増やすことで合意しました。増産は前の月と同じ水準で、4カ月連続となります。イランが事実上