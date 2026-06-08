皇族数確保策に関する「立法府の総意」案を各党派に示すため、衆参両院が開いた全体会議＝8日午後、衆院議長公邸衆参両院は8日、皇族数確保策に関する「立法府の総意」案を各党派に示すため、全体会議を衆院議長公邸で開いた。総意案は「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」の主要2案を了とし、総意に基づく法制化を政府に要請する内容。正副議長は各党派の意見表