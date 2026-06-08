課徴金の額と減免申請件数の推移公正取引委員会は8日、2025年度に独禁法違反で企業に納付を命じた課徴金の総額は、過去10年間で3番目に多い約95億5千万円だったと発表した。談合やカルテルを自主申告すると課徴金が免除、減免される制度（リーニエンシー）の申請件数は182件で過去最多だった。担当者は「迅速かつ実効性のある事件審査を行う方針の下、積極的に対処した」としている。課徴金の最高額は22年度の約1019億8千万円