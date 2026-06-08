◇プロボクシングウエルター級8回戦永田大士《8回戦》小畑武尊（ダッシュ東保）（2026年6月8日東京・後楽園ホール）元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王者・永田大士（36＝三迫）が8日、再起戦となるウエルター級8回戦の前日計量に臨み、対戦相手の元日本同級暫定王者・小畑武尊（27＝ダッシュ東保）とともに66・5キロで一発クリアした。同級初戦となる永田は「やっぱり最後はきついっすね