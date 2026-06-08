イラン・メディアは8日、テヘランで爆発音が聞こえたと報じました。【映像】イラン ミサイル発射の様子イスラエル軍はイランの軍事施設を空爆したと発表しています。ロイター通信が伝えたイランの政府系、メヘル通信の報道によりますと、8日未明首都テヘランで爆発音が聞こえたということです。イランの革命防衛隊はイスラエルが弾道ミサイルを用いてイラン国内の標的に攻撃を行ったと発表しました。イスラエル軍も、イ