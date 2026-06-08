◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（８日・甲子園）阪神戦が８日、雨天の影響で中止になった。前日７日の阪神戦が雨天のため中止となったため、この日に振り替えて開催された一戦だったが、またしても雨天で試合が流れることになった。代替日程は未発表。同戦は楽天が藤井、阪神は才木が先発する予定だった。現在、チームは交流戦で２勝９敗。３連敗中と苦しんでいる。中継ぎ陣が登板過多となっているだけに恵