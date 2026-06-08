歌舞伎俳優の中村芝翫と元乃木坂４６の女優・井上小百合が８日、都内で行われた舞台「リア王」（９月６〜２２日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。言わずと知れたシェークスピアの４大悲劇で、２人はそれぞれリア王、末娘コーディリアを演じる。芝翫といえば、５月３０日に長男の歌舞伎俳優・中村橋之助が元乃木坂４６の女優・能條愛未との挙式・結婚披露宴を終えたばかり。芝翫は、能條がかわいくてたまらない