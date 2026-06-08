◆カーリング日本選手権第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、京大に１２―１で勝って開幕２連勝を果たした。スキップ・吉村紗也香を温存して挑んだ２戦目。第１エンド（Ｅ）で２点を奪うと流れをつかむと、第２Ｅから４連続スチールで第５Ｅ終了時点で９―０と一気に突き放す。結局、最後まで主導権を渡さず圧倒し