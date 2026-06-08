８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、７日に関東、東海地方で梅雨入りしたことを伝えた。梅雨明けが関東甲信地方、東海地方とも７月１９日頃になりそうだという予報を伝えた上でコメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「いつも僕が思うのは…」と話し出すと「春入りとか秋明けとか言わないのに、なぜ、同じ季節のシーズンで梅雨だけ、これだけしっかり厳密に今日から梅