ＤｅＮＡのオースティン・コックス投手（２９）が８日、ＮＰＢから自由契約選手として公示された。１日にウェーバー公示されていたが、期限内に獲得意思を示す球団はなく、自由契約となった。前アトランタ・ブレーブスのコックスは、来日１年目の今季、４月１日の阪神戦（京セラＤ）でＮＰＢ初登板初勝利を飾ったが、２試合の登板で左ひじ故障のため帰国。患部の手術を受け、今季中の復帰は絶望視されていた。