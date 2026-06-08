女優・後藤久美子（５２）の斬新な撮影ショットが公開された。人気写真家の下村一喜さんが８日までにインスタグラムを更新し、「＃後藤久美子さん」と自身が撮影した後藤のビジュアルを投稿。「ａｖｉｇｎｉｏｎ南フランスにて」と明かした。後藤はオールバックヘア、シャツにネクタイを締めたマニッシュな姿。口元には、なんとヒゲが―。麗しい“男装”にフォロワーも驚き。「えーっゴクミですか？」「うわぁカッコイ