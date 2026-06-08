◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦永田大士―小畑武尊（９日、東京・後楽園ホール）９日に東京・後楽園ホールで行われる「ダイヤモンドグローブ」の前日計量が８日、都内で行われた。メインイベントのウエルター級８回戦で対戦する元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者の永田大士（３６）＝三迫＝と、元日本ウエルター級暫定王者・小畑武尊（２７）＝ダ